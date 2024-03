È morta Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi e madre di uno dei figli del rocker: il commovente addio sui social

È morta Gabriella Sturani, ex di Vasco Rossi e madre di uno dei suoi figli

Lutto per Vasco Rossi: è morta Gabriella Sturani, ex compagna del rocker nonché madre di Lorenzo, uno dei suoi tre figli.

A dare la notizia del decesso della donna è stato lo stesso cantante con un commovente post pubblicato sui suoi canali social.

“Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo la tua Mamma sarà sempre viva nel cuore e nei nostri ricordi più belli . Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene” ha scritto Vasco Rossi allegando alcune foto del figlio Lorenzo e di Gabriella Sturani.

Cinquantasette anni, a lei Vasco Rossi dedicò la canzone Gabri, scritta nel 1993. Il cantante e Gabriella Sturani si conobbero nel 1980, così come raccontato dalla donna in un’intervista a Vanity Fair: “Avevo 13 anni quando ho conosciuto Vasco. Ero con mia cugina in un locale di Rimini, con un gruppo di amici, uno di loro conosceva Vasco”.

L’amore, però, sboccia nel 1983 e termina tre anni dopo quando nasce Lorenzo: “Per Vasco – aveva raccontato lei – non era il momento per diventare padre”.

I due, comunque, erano rimasti in buoni rapporti: “Rossi è il numero uno. C’è sempre stato e ci sarà sempre, è il padre di mio figlio”.