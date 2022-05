Dopo il plateale coming out in diretta tv al Grande Fratello, Gabriel Garko è più sereno. A luglio festeggerà i 50 anni celebrando soprattutto il suo ‘nuovo me’. Al settimanale Oggi in una lunga intervista confessa: “Mi sono nascosto per 30 anni, anche dalla donna delle pulizie”. E’ stato il suo ‘ergastolo’, così sottolinea. Poi rivela: “Monica Bellucci mi ha fatto capire che ero gay”.

“Un giorno mi sono guardato allo specchio, e al posto della mia faccia ho visto la copertina di un rotocalco che celebrava uno dei miei amori inventati”. Quel giorno Gabriel Garko ha deciso di “togliersi la maschera” e di uscire allo scoperto. O meglio, di vivere alla luce del sole la sua vera identità sessuale che aveva dovuto celare nonostante avesse capito di essere gay già a 17 anni. Quel giorno decise di dire basta agli “amori di plastica” che avevano invaso per un decennio le copertine dei giornali di gossip e di dire addio per sempre a un personaggio nel quale non si riconosceva più: la star delle fiction idolo delle casalinghe. «Desideravo uscire, divertirmi, avere un compagno. Ma non puoi perché devi mantenere il personaggio che è il tuo opposto: duro, inaccessibile, sciupafemmine. È durata 30 anni questa “condanna”: quasi un ergastolo”.

La villa a Zagarolo, a mezz’ora da Roma, era la sua ‘tana’ dove poter essere se stesso, mentre sulle copertine si alternava insieme a ‘finte’ fidanzate famose. Aveva una relazione. “Con un ragazzo che si chiama Riccardo. Qui eravamo liberi, anche se quando veniva qualcuno dovevamo nasconderci. Invitavo degli amici a cena? A fine serata lui fingeva di andarsene, si faceva una mezza passeggiata e poi rientrava. Quando al mattino arrivava la donna delle pulizie, si faceva trovare nel letto della stanza degli ospiti anche se avevamo dormito insieme. E’ durata 11 anni, mi ha salvato”, svela Gabriel.

Su Manuela Arcuri che è ancora convita che la storia tra loro fosse vera, Gabriel Garko poi conclude: “Non vorrei parlare di lei. Non si è ancora liberata da certi condizionamenti. Spero lo faccia presto”.