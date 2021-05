Friends Reunion, la rivelazione di Ross e Rachel: “Eravamo innamorati anche nella vita reale”

La “reunion” della serie tv televisiva Friends ha appassionato ed emozionato milioni di fans in tutto il mondo. Tra i retroscena più interessanti che i sei protagonisti hanno rievocato nella rimpatriata targata Hbo a 17 anni dall’ultima puntata, c’è quello sulla storia d’amore tra Ross Geller e Rachel Green, la coppia che ha fatto sognare il pubblico lungo tutte le 10 stagioni.

Durante lo show dello scorso 26 maggio i due attori, Jennifer Aniston e David Schwimmer, hanno rivelato che sul set della prima serie – quando i rispettivi personaggi stavano per innamorarsi – si erano invaghiti l’uno dell’altra anche nella realtà, ma la loro storia non è mai decollata. Si è trattato di un flirt “dietro le quinte”, che gli autori della reunion hanno in un certo senso confermato mostrando immagini inedite e i filmati di repertorio, nei quali i due sono in chiara sintonia.

“Provavamo qualcosa l’uno per l’altra, ma la nostra relazione non si è mai consumata perché entrambi avevamo storie con altre persone”, hanno spiegato i due celebri attori. “Tutto il nostro amore è stato incanalato sul set, nella storia tra Ross e Rachel”, ha aggiunto la Aniston. “Lo sapevamo, lo sapevamo tutti”, hanno osservato Matt Le Blanc (Joe Tribbiani nella serie) e Courteney Cox ( Monica Geller), confermandosi di essersi accorti del flirt.

Jennifer Aniston ha anche raccontato che non avrebbe mai voluto che il loro primo bacio fosse “finto” e scambiato sul set, invece è esattamente quello che è avvenuto, perché i due attori nella vita reale non sono mai stati insieme. Eppure a quasi trent’anni di distanza dall’iconico momento in cui Ross e Rachel si baciano per la prima volta al “Central Perk” dopo una furiosa lite, scopriamo che in quella scena strappalacrime era nascosto qualcosa di vero.