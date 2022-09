Francesco Guccini e la telefonata con Giorgia Meloni: “Rifiutai il suo invito, anni dopo mi infamò”

Francesco Guccini ha detto la sua a proposito delle prossime elezioni del 25 settembre in un’intervista a Zoro andata in onda nell’ultima puntata di Propaganda Live. In particolare il cantautore ha parlato di Giorgia Meloni: “Lei dice che quando è nata, il fascismo non c’era più. Dice anche di essere cristiana, ma quando è nata anche Cristo era già morto….”, la stoccata del cantautore davanti alle domande di Diego Bianchi. “Credo che ad esempio lei non riuscirà mai a dire apertamente che il 25 aprile va festeggiato perché ha segnato un momento fondamentale per gli italiani, quello della Liberazione”, ha proseguito Guccini nella sua velata accusa verso l’estremismo della leader più gradita ai sondaggi. “Non so se ti ho mai raccontato quando negli anni 90, mi ha telefonato”, ha spiegato poi al conduttore. “Io non sapevo neanche chi fosse. Ai tempi era la segretaria dei giovani di Alleanza Nazionale e voleva che io partecipassi ad un incontro. Cortesemente, rifiutai. Quando poi qualche anno dopo feci la goliardia di cantare Bella Ciao cambiando le parole, mi ha infamato. Non ci siamo più chiariti. E non mi ha nemmeno più chiamato”.