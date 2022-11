Fiorello continua a cavalcare con ironia la polemica nei confronti dei campionati in Qatar e non perde occasione di commentare anche la storia di Giorgia Meloni a Bali con la figlia. Dopo aver scherzato sul fatto di essersi trovato nel letto “una testa di cavallo… di bronzo” e l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes sotto casa, oggi ha cercato un po’ di amici al telefono durante Aspettando Viva Rai 2, l’appuntamento quotidiano in diretta alle 7.15 sul suo profilo Instagram e a seguire su RaiPlay, in attesa della partenza ufficiale il 5 dicembre di Viva Rai2! sulla seconda rete.

“Sarò il tuo depu-tato, prendo 3 euro l’ora”, si è offerto ironico Fiorello, mettendo (forse) una parola definitiva al dibattito sulla scelta della premier Giorgia Meloni di portare con sé la figlia Ginevra, 6 anni, al G20 di Bali. “Al di là di come la si pensi politicamente, qui c’è del mammismo, c’è maschilismo, c’è sessismo, c’è tutto nelle polemiche”, ha detto ieri mattina lo showman.

“Ma una mamma deve per forza stare a casa con i bambini? O può lavorare e al contempo essere madre?”, domandava (retoricamente) ai suoi ospiti: “E poi Giorgia Meloni non è l’unica, basti pensare ad altri capi di Stato che si sono portati dietro intere famiglie. Berlusconi forse non si portava figli e nipoti? Prodi? Prodi era pieno. E Draghi non si portava Di Maio e pure la balia di Di Maio, che era un navigator?”.

Infine la proposta alla premier. “Lo avete letto su tutti i giornali, lei tanti anni fa ha fatto da tata alla mia figlia più grande, Olivia, ed è stata bravissima, le leggeva i libri. Allora io adesso le voglio rendere il favore. Voglio parlare non alla presidente del Consiglio, ma alla donna Giorgia. Ciao, sono Rosario, ti ricordi? Se ti capitasse un altro G20, cara Giorgia, perché spendere soldi per una babysitter? Ci vengo io e faccio da tato a Ginevra”.