Fedez: “Tra Vannacci e Schlein scelgo Vannacci. È dieci spanne sopra” | VIDEO

Fedez: “Tra Vannacci e Schlein scelgo Vannacci. È dieci spanne sopra”

Se dovesse scegliere tra il generale Vannacci ed Elly Schlein, Fedez sceglierebbe l’eurodeputato della Lega: lo ha dichiarato il rapper nel corso de La Zanzara di cui è stato ospite.

Alla domanda del conduttore Giuseppe Cruciani “Se dovessi scegliere tra Vannacci e Schlein”, infatti, Fedez ha risposto: “Vannacci”.

L’allucinazione collettiva che abbiamo vissuto, in frantumi in pochi secondi di video. pic.twitter.com/qWAwN8wRaI — Fran Altomare (@FranAltomare) November 27, 2024

“Ma è omofobo Vannacci” ha dichiarato il co-conduttore David Parenzo, mentre Cruciani ha affermato: “Ma facevi le dirette con Zan“.

Il cantante, a quel punto, ha motivato la sua scelta: “La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe? Non mi interessano le tifoserie, non voglio avere la bandiere di uno o dell’altra, io guardo le cose da comunicatore”.

“Comunicativamente parlando Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein secondo me” ha spiegato Fedez.