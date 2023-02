Fedez si scaglia contro Mario Giordano: “Io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi”

Fedez passa all’attacco, duro video contro Mario Giordano. “Perché fate inchieste su di me?”

“Io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi”. Dopo aver rotto il silenzio sui social, Fedez passa all’attacco, scagliandosi contro Mario Giordano e la sua trasmissione “Fuori dal coro”.

“Allora oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d’inchiesta di ‘Fuori dal coro’ che ha contattato tutti i miei amici di infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere”, esordisce Fedez, nel primo di due video pubblicati nelle sue storie Instagram. Ecco cara giornalista io non sono omosessuale, se lo fossi lo direi”, continua il cantante, che sul portatile mostra un filmato dello scambio con la giornalista.

“Credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del cazzo tipo queste. Quindi caro Mario Giordano, cari amici di ‘Fuori dal coro’ per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al cazzo”, chiude Fedez che poi torna con un secondo video. “Perché mai ‘Fuori dal coro’ ha la priorità di fare un’inchiesta su di me? Per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?”, si chiede. “Vi siete presi male, eh? Mario Giordanino? Teste di cazzo”.

La risposta di Mario Giordano

“Caro Fedez, ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”. È la risposta di Mario Giordano alle accuse del cantante milanese, che ha subito rilanciato il messaggio nelle sue storie Instagram. “Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”, ha aggiunto il conduttore.