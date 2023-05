The Ferragnez 2, Fedez racconta il cancro: “Così la lite con Chiara Ferragni mi ha salvato la vita”

The Ferragnez2 è appena uscita e su Prime Video è entrata subito nella top10 delle serie più seguite. La serie promette qualcosa di più dei post e delle stories sui social: un po’ di verità. È la ricerca della profondità, dell’autenticità che dia un’altra dimensione al racconto social la grande promessa di questa operazione seriale, parte due.

Nella prima puntata si affronta subito il grande evento che ha travolto le loro vite: il cancro di Fedez. Con un montaggio alternato, vediamo sia il racconto in diretta di quei giorni, sia il post. Si riporta tutto, la sensazione è che su questo tema non si sia censurato niente, anzi che si sia voluto mostrare il più possibile per esorcizzare, c’è lui che piange e abbraccia i figli prima di andare in ospedale, ci sono loro due spaventati insieme sul letto a poche ore dall’intervento, c’è la preoccupazione per il post operatorio, c’è il medico che riferisce i risultati dell’esame istologico. E poi ci sono la riflessione sul trauma, le nuove priorità, il crollo emotivo, la paura della morte. “Il mio più grande timore era di non essere ricordato dai miei figli”, dice Fedez in lacrime. Impossibile non empatizzare, è questo l’episodio più toccante della seconda stagione.

Fedez ha raccontato come ha scoperto la malattia.

Una mattina dovevo andare a fare una tac ai polmoni perché sono asmatico – racconta Fedez – e sono arrivato con due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara. Mentre stavo facendo il controllo è passata di lì una dottoressa che si occupa di panceras e ha notato il mio pancreas un po’ ingrossato. Abbiamo deciso quindi di fare ulteriori controlli, ed eccoci qui”.

Sono riusciti ad intervenire per tempo, ma l’operazione e il post operazione non sono stati affatto facili.