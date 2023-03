Migranti, la provocazione di Fedez: “Voglio vedere quanto costa una nave e metterci la mia faccia sopra”

Migranti, la provocazione di Fedez: “Voglio vedere quanto costa una nave”

Anche Fedez vuole dare il suo contributo nelle missioni di salvataggio dei migranti in mare: è la provocazione lanciata dal rapper nel corso di Muschio Selvaggio, il podcast da lui ideato e condotto che nell’ultima puntata ha visto ospite l’ex presidente di Emergency Cecilia Strada.

Nel corso della puntata i due hanno affrontato il tema dei migranti e delle Ong con Fedez che si è detto pronto a salire sulla ResQ, la nave dell’omonima Ong.

“Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità” ha dichiarato il cantante.

Fedez e Cecilia Strada, poi, hanno parlato di quei personaggi famosi, che hanno fatto delle donazioni alle Ong, come ad esempio Bansky, Richard Gere, Ghali e Roger Waters.

“Ci ha scritto che sarebbe voluto venire con noi, ma non poteva, e ci ha donato 50mila dollari per una missione di soccorso” ha dichiarato Cecilia Strada a proposito del fondatore dei Pink Floyd.

Fedez, così, ha poi lanciato una provocazione: “Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”.