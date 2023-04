Fedez cambia etichetta discografica: passa da Sony a Warner Music

Dopo 10 anni con Sony, Fedez cambia casa discografica per approdare in Warner Music Italy: a dare l’annuncio è stato lo stesso rapper con un video postato tra le stories del suo profilo Instagram.

“Oggi giornata abbastanza importante perché, dopo dieci anni di onorata carriera discografica sotto Sony Music, ho cambiato etichetta discografica” ha affermato Fedez nel video.

“Ci tenevo a ringraziare il presidente della Sony Andrea Rosi per tutti questi anni insieme che sono stati fantastici, gli mando un abbraccio sincero e grandissimo” ha concluso il rapper prima di annunciare il nome della sua nuova casa discografica.

Successivamente, infatti, il cantante ha postato un altro video in cui, negli studi della Warner, stappa una bottiglia per brindare all’approdo nella sua nuova casa discografica.

“Grazie Warner Music Italy per avermi accolto nella loro grande famiglia” ha scritto Fedez in un’altra stories pubblicata sui social che poi, successivamente, postando un’altra immagine in cui è presente anche la mamma manager ha affermato: “Un nuovo inizio”.

Il cantante non ha chiarito i motivi della separazione da Sony, mentre Warner Music, dal canto suo, ha celebrato l’arrivo del rapper con un post su Instagram.