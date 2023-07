La frecciatina di Federica Sciarelli a Fabio Fazio e Lucia Annunziata: “Non capisco chi lascia la Rai”

La frecciatina di Federica Sciarelli a Fabio Fazio e Lucia Annunziata

Federica Sciarelli “bacchetta” gli ex colleghi che hanno deciso di lasciare la Rai dopo il nuovo corso targato Meloni: in un’intervista, infatti, la conduttrice di Chi l’ha visto? critica, pur senza mai nominarli direttamente, Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e tutti coloro che hanno deciso di lasciare Viale Mazzini dopo il nuovo corso targato Meloni.

Intervistata da La Stampa, la giornalista ha dichiarato: “Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo, non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono”.

“Anche io ho subito pressioni – ha aggiunto Federica Sciarelli – ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente”.

“Sui social si leggono una marea di fake news: non sono mai stata accompagnata alla porta. ‘Chi l’ha visto?‘ è considerato un fiore all’occhiello da chiunque: destra e sinistra. Sono come un fortino: non scoccio gli altri, e non vengo scocciata” ha dichiarato ancora la giornalista riguardo alla sua trasmissione.