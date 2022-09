Emma Marrone, il commovente post per il compleanno del papà

Se fosse ancora vivo, Rosario Marrone, papà di Emma, oggi festeggerebbe 67 anni. Purtroppo però un brutto male l’ha portato via nei giorni scorsi e la figlia ha voluto ricordarlo con un tenero messaggio nel giorno del suo compleanno. Dopo giorni di silenzio la cantante ha scelto di condividere una foto su Instagram dedicata al papà che non c’è più. “Buon compleanno vecchio lupo”, ha scritto Emma, accanto al segno rock per eccellenza, con pollice, indice e mignolo alzati. Il gesto, inaugurato dagli hippy, è il termine per indicare “I love you”, questo perché le tre dita formano le figure “I” (il pollice), “L” (pollice e indice) e “U” (indice e mignolo). Un messaggio speciale a un amante della musica com’era il padre. In una storia Emma ha poi voluto aggiungere: “Ciao papà, qui eravamo a Las Vegas. Uno dei viaggi più pazzi della mia vita. Le cose più belle le ho vissute con te. Continuerò a farlo. Te lo prometto. Mi manchi Ros. Come l’aria”.

