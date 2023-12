Uno spot che non è andato giù ai fan di Elio e le Storie Tese. La pubblicità fatta dalla band per McDonald finisce nella bufera. “Delusione totale”, “La fine di un mito durato quasi 40 anni”, “McDonald’s che supporta i sionisti e il genocidio del popolo palestinese. Potevate pensarci prima di pubblicizzarli”, “Ma avete così tanto bisogno di soldi?!?”, sono alcuni dei commenti che si possono leggere sotto il post della nuova pubblicità della catena di fast food che ha scelto Elio e le storie tese come testimonial. Una vera e propria shitstorm che non accenna a placarsi.

Anzi, a far infervorare ancora di più gli utenti è una risposta al veleno e oggettivamente di cattivo gusto pubblicata da Rocco Tanica. A chi gli ha chiesto: “Esiste un brand al quale non vi vendete?”, il musicista ha replicato: “Tua madre. Budget troppo basso”.

Uno spot all’apparenza innocuo, come già se ne sono visti in passato, con tanto di battute, claim e jingle ad hoc per sponsorizzare McDonald’s, ma che ha fatto infuriare molti fan. C’è chi sottolinea il cibo spazzatura venduto dalla nota catena, chi ha accusato i membri della band di essere “filo-israeliani”. “Non eravate quelli di Parco Sempione?”, si è domandato un follower riferendosi alle origini del progetto del gruppo.

La risposta di Rocco Tanica ha ulteriormente gettato benzina sul fuoco. “Leggere nei commenti Rocco Tanica che risponde ai commenti in maniera per nulla educata fa ancora più male di questo spot” scrive un altro utente. “Stavolta la maschera di me**a Shpalman l’ha fatta a voi”, ha chiosato un altro citando un noto successo della band. Ovviamente c’è anche chi li difende usando l’arma dell’ironia: “Alfieri del capitalismo. Vi si ama (anche) per questo. Fate tutti i soldi possibili con ogni spot immaginabile”.