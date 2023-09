“La danza non farà diventare gay i vostri figli”: l’imbarazzante frase del coreografo Alfonso Paganini

Il Teatro Paganini di Roma ha ospitato un saggio organizzato da due scuole di danza. Lo spettacolo è stato introdotto da parole che mi spingono a una riflessione. Il direttore del teatro, Alfonso Paganini, nel dare il benvenuto al pubblico ha chiuso il suo discorso con una frase che ho trovato alquanto imbarazzante. Invitando i padri in sala ad iscrivere i propri figli alla sua scuola di danza ha aggiunto che i papà non dovevano temere se i loro figli maschi volessero frequentare la danza classica perché questo non li avrebbe trasformati in gay: “Vorrei dire una cosa ai papà: se avete un figlio maschio e vuole fare il ballerino classico, levatevi dalla testa il pensiero strano che diventa gay”, ha detto testualmente il noto ballerino e coreografo.

Non ce l’ho fatta a tacere, ho replicato che i figli in questione sono o non sono gay a prescindere da un corso alla sbarra. Non so se Paganini mi abbia sentito, comunque anche in caso lo avesse fatto non ha replicato. Trovo le sue parole inaccettabili per una serie di motivi. Per come lui ha posto la questione essere omosessuali è una cosa negativa, da evitare, tanto che si è sentito di tranquillizzare i genitori dicendo che la danza classica non trasformerà i loro ragazzi in gay, come se esserlo fosse un’onta.

Le sue parole hanno offeso l’intelligenza degli astanti, davvero credeva che il pubblico in sala fosse talmente ignorante da pensare che essere omosessuale o meno dipenda dal frequentare un corso di danza? Ha tentato una battuta per ottenere l’applauso del pubblico? Beh, si può fare una battuta di questo tipo quando ancora ragazzi si suicidano per colpa del bullismo omofobico?

In un momento difficile, nel quale si tenta di privare la comunità LGBT anche di diritti già acquisiti in precedenza, in cui si diffondono odio e discriminazione, dopo la parata capitolina del Pride (dove non vedevo così tanta partecipazione dai tempi del World Pride (segnale che la gente civile non può e non vuole sottostare all’ignoranza e all’odio) e una serie di manifestazioni affollate – non possono esser tollerate affermazioni come quelle di Paganini, anche se si fosse trattato di una battuta uscita male.

Le responsabili delle scuole di danza che si sono esibite, Antonella Ricchiuti e Luisa Del Grosso, interpellate riguardo l’accaduto hanno tenuto a precisare: “Noi e tutte le nostre allieve ci dissociamo da ciò che è stato detto a piede libero sul palco e da quelle idee. Non eravamo al corrente che avrebbe preso la parola. Non abbiamo partecipato in nessun modo a questa cosa. Soprattutto non vogliamo che nessuno si senta offeso e ci dispiace per questo, ovviamente non era nostra intenzione. Abbiamo danzato su quel palco con uno spirito completamente diverso”.