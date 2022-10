I Maneskin sono senz’altro il gruppo più popolare al mondo in questo momento. Dopo l’esibizione di ieri sera a Che tempo che fa, la band vincitrice dell’Eurovision 2021 è stata questa mattina ospite a RTL 102.5. “Zitti e Buoni è nata in un garage che avevamo abbellito per renderlo più accogliente. Questa cosa ci rimarrà sempre impressa”, ha svelato la rockband, fresca di ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 e due menzioni agli Mtv Europe Music Awards 2022,

Il leader del gruppo, Damiano David, ha poi rivelato un dettaglio personale inedito: “Le mie corde vocali sono un po’ particolari, fatte come due stanghette, ho una malformazione congenita: ho un buco in mezzo”. “Per questo la mia voce è così, perché ci passa aria in mezzo”, ha spiegato il cantante. Una malformazione con cui Damiano è cresciuto, dunque, e che fortunatamente non ostacola la sua carriera musicale.

A proposito del loro ultimo video, Damiano ha svelato: “Praticamente dovevo andare giù ed avevo dei pesi addosso. Quando mi sono tuffato la prima volta non riuscivo a salire. Mi sono spaventato abbastanza. I giornali hanno scritto che stavo morendo”. I Maneskin inoltre proprio ieri da Fazio hanno annunciato per il prossimo anno due date evento negli stadi, l’Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e San Siro a Milano lunedì 24 luglio.

A proposito della figura ricorrente di Marlena, hanno rivelato ironicamente: “È il nostro incubo. Spesso ce lo dicono per strada. Un personaggio seriale che passa da una canzone all’altra”. La band, dopo una serie di successi cantanti in inglese, vista la grande popolarità avuta all’estero, ha svelato che presto tornerà con pezzi in italiano. Durante l’intervista spunta anche un dettaglio su come si sono conosciuti Victoria e Thomas: “Alle medie eravamo diversi. Sempre insieme. Lui non vuole che racconto questa cosa, lui è entrato in classe ed ha detto: ‘Chi vuole comprare un coniglio?’ Faceva già business”. Poi qualche curiosità sulla loro alimentazione durante i concerti. “Lasagna. Humbuger”, dice Thomas. “Prima di salire sul palco cose leggere”, puntualizza Damiano. “La pizza sempre”, aggiunge Victoria.