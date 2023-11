Damiano David e la star Disney Dove Cameron: è nata una nuova coppia?

Damiano David, il cantante degli inarrestabili Maneskin, starebbe frequentando da qualche settimana l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron, star di Disney Channel con diversi singoli di successo alle spalle.

Le indiscrezioni circolavano già da tempo, ma nelle ultime ore a fugare gli ultimi dubbi ci ha pensato il magazine Chi, che ha pubblicato una serie di scatti in cui il 24enne romano e la 27enne si godono qualche momento di relax, tra passeggiate mano nella mano e tenere effusioni, nella celebre Bondi Beach a Sydney, dove i Maneskin si sono esibiti una manciata di giorni fa prima di volare a Tokyo per tre date del RUSH! World Tour partito lo scorso 3 settembre da Hanover, in Germania.

Le voci di una frequentazione tra Damiano David e Dove Cameron erano iniziate a circolare lo scorso settembre, quando la 27enne era stata vista al concerto dei Maneskin al Madison Square Garden di New York. Poche settimane dopo i due erano stati visti in atteggiamenti intimi a una festa e all’inizio di novembre, la star di Liv e Maddie e Descendants e il 24enne erano stati visti uscire insieme dall’Espaco Unimed di San Paolo, in Brasile, dopo un concerto della band romana.

Né Damiano né Dove hanno confermato o smentito ufficialmente questa nuova frequentazione, ma a giudicare dai profili social del cantante sembra definitivamente naufragata la sua storia con Martina Taglienti, iniziata subito dopo la fine della sua lunga relazione con l’influencer e attivista Giorgia Soleri, ufficializzata lo scorso giugno dopo la pubblicazione di un video in cui Damiano baciava in discoteca proprio Martina Taglienti, storica amica di Thomas e Victoria.