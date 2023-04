Cristina Scuccia non indosserà il bikini a L’Isola Dei Famosi: il motivo

L’ex suora Cristina Scuccia sarà all’Isola dei Famosi. Lo annuncia lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Per decidere, dice a Chiara Maffoletti, ci ha messo molto tempo: “Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace”. La donna si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito al tipo di abbigliamento che indosserà in Honduras.

Lei stessa ha dichiarato che non opterà per il tradizionale bikini ma apporterà una piccola modifica. Queste sono state le sue parole: “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.

In un secondo momento, l’ex suora ha spostato l’argomento sull’amore. Lei stessa ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di innamorarsi. Inoltre la donna non teme alcuna privazione in quanto ha dichiarato di essere già abituata alle prove di sopravvivenza.