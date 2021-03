“Mi sono rotta il ca**o, anche questa volta violerò il Dpcm”: bufera su Diana Del Bufalo | VIDEO

Covid, polemiche su Diana Del Bufalo: “Anche questa volta violerò il Dpcm” | VIDEO

È polemica sull’attrice Diana Del Bufalo che sui social ha dichiarato che “come al solito” violerà il Dpcm anti-Covid perché stanca delle tante restrizioni.

L’interprete, cantante e conduttrice ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha affermato: “Mi sono rotta il ca**o di vivere questa vita a metà con tutte queste restrizioni. Farò come al solito: violerò il Dpcm”.

Le dichiarazioni della Del Bufalo, però, non sono state apprezzate da molti dei followers, che hanno criticato l’attrice. In molti, infatti, hanno sottolineato l’importanza di avere una corretta informazione in un momento delicato come questo soprattutto da parte di chi, come la cantante per l’appunto, vanta molti fan sui social.

Critiche che però non sono piaciute alla presentatrice che, poco dopo, sempre su Instagram ha sottolineato che la sua era una battuta, scrivendo: “Se non siete disposti a scherzare e ad alleggerire la vita, defollowatemi perché io sono così”.

