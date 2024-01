Costantino Vitagliano parla della sua malattia: “Non c’è cura, mi hanno spento l’interruttore”

Costantino Vitagliano parla della sua malattia: “Non c’è cura”

Ospite di Verissimo, Costantino Vitagliano ha parlato della sua malattia che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero durato più di venti giorni.

“Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Si è spento l’interruttore e mi sono trovato in un’altra vita” ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne sottolineando che tutto è iniziato con un dolore allo sterno.

“Quando ero in ospedale i medici hanno scoperto una macchia sulla aorta ombelicale – ricorda tra le lacrime – Sono andati tutti in ansia senza farmi capire, ma mi hanno detto dal principio che da quel momento in poi sarebbe stato pericoloso andare in giro in quella situazione, quindi mi hanno ricoverato. Sono andato in panico totale perché mi hanno messo in un reparto oncologico e mi sono tornate in mente situazioni che avevo già vissuto con mia mamma, scomparsa anni fa”.

Ci sono voluti più di venti giorni per arrivare a una risposta: “Dopo 5 tac, una pet, esami vai, mi sono ritrovato che mi hanno messo uno stent. Ho perso 12 chili in dieci giorni. Ho pensato che stavo morendo e non volevano dirmelo. Alla fine siamo venuti alla conclusione che non era un tumore. Era una malattia autoimmune”.

Ora Costantino Vitagliano è continuamente monitorato: “Devo stare completamente a riposo, sono un autoimmune. Una parola che neanche conoscevo. Ho questa massa che mi fa andare la aorta in pericolo quotidianamente. Oggi sono quindi sotto pasticche dalle 8 di mattina e con l’agitazione che non sai cosa può capitare da un momento all’altro. Ho cominciato una terapia, ma andiamo a tentativi. Non abbiamo farmaci che sappiamo possano funzionare con certezza. Vado avanti alternando cortisone da cavallo, che mi dà euforia, a momenti down. Ad oggi c’è una situazione di tentativi, più che una cura vera e propria. Non si sa come andrà”.