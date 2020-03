Coronavirus, Paolo Fox a Fatti Vostri sbotta in diretta: “State a un metro di distanza”

Anche Paolo Fox ha detto la sua sul Coronavirus. Il noto astrologo della Rai non ha voluto sottovalutare le direttive dal governo in questo periodo di emergenza sanitaria e, durante la puntata di Fatti Vostri su Rai 2, si è sentito in dovere di ricordarle anche ai suoi colleghi.

Come tutti i programmi in onda, anche Fatti Vostri ha evitato di coinvolgere il pubblico in studio (sempre rispettando il decreto legge) ma, nella puntata andata in onda il 4 marzo (prima di rendere ufficiale la decisione) la Rai ha deciso di tenersi ben stretta questa componente, ma posizionando ogni partecipante a distanza di sicurezza. A non aver capito bene le nuove regole invece sono stati proprio gli ospiti fissi del programma, motivo per cui Paolo Fox si è sentito in dovere di precisarle.

Entrato in studio dopo lo spazio dedicato al Coronavirus, Paolo Fox ha constatato che il pubblico è seduto a distanza di sicurezza (a un metro l’uno dall’altro), ma i membri del cast – Demo Morselli, Graziano Galatone, Roberta Morise e il professore Broccoli – sono seduti come al solito di fianco all’astrologo. Paolo Fox si è sentito in dovere di precisare: “Come abbiamo appena sentito dobbiamo stare a un metro di distanza. Io credo che sia il caso di farlo noi per primi”.

Graziano Galatone, tra gli ospiti fissi seduti al fianco dell’astrologo, ha replicato con pungente ironia: “E allora andiamo dietro le quinte”. Interviene poi Michele Guardì, che invita gli altri ospiti del programma a seguire il suggerimento di Paolo Fox e di allontanare un po’ le sedie l’uno dall’altro. Magalli, poi, subentra a oroscopo già avviato e, per smorzare un po’ i toni, lancia una battutina: “Non so se è più pericoloso Morselli o Galatone, nel dubbio mi siedo nel mezzo”. Il giorno dopo, la puntata è andata in onda senza pubblico (come tutti gli altri programmi in tv) e il cast si è seduto attorno al famoso astrologo a distanza di sicurezza.

