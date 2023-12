Musica, cinema, cultura: ecco l’agenda degli eventi del 2024

L’anno che verrà. Non potevamo non partire citando uno dei pezzi più celebri del genio di Lucio Dalla per cercare di tratteggiare gli eventi più importanti del 2024 per il mondo della cultura e degli spettacoli. Le grandi mostre, il fulgore del cinema italiano, l’Italia intera che si ferma durante la settimana del Festival di Sanremo. Un anno ricco di momenti da segnare sul calendario per un Paese che, grazie alla sua storia millenaria, dovrebbe fare del bello e della cultura un volano anche dal punto di vista economico.

Festival

La “settimana santa” per tutti gli appassionati di musica è quella della kermesse sanremese, in programma dal 6 al 10 febbraio. Per il quinto anno consecutivo (sarà davvero l’ultimo?) la conduzione e la direzione artistica del Festival sono affidate ad Amadeus. A lui va dato il grande merito di aver riportato in queste edizioni sul palco dell’Ariston veri big della musica italiana che in passato si presentavano in Riviera al massimo in qualità di ospiti.

Amadeus ha inoltre saputo “svecchiare” Sanremo, scegliendo canzoni che hanno poi avuto grande successo in radio e sulle piattaforme streaming, avvicinando così il pubblico giovane. Saranno ben trenta i cantanti in gara in questa 74esima edizione. Ai ventisette Big si aggiungono i tre vincitori di Sanremo Giovani, Clara, i Santi Francesi e i Bnkr44. Un cast vario per età e generi: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mister Rain, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Maninni.

Nel ruolo di co-conduttori al fianco di Amadeus vedremo Marco Mengoni, vincitore della passata edizione, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e Giorgia, mentre per la finale tornerà l’amico di una vita, Fiorello, come a chiudere un cerchio. Una cosa è certa: preparate i thermos di caffè perché si farà tardi.

Cinema

Il 2023 è stato un anno da incorniciare e da cui ripartire per la settima arte del nostro Paese. Su tutti spicca il successo, di cui si è parlato anche oltreoceano, di “C’è ancora domani”, lo straordinario film che ha segnato il debutto alla regia di Paola Cortellesi. La pellicola sta battendo record su record: con oltre 30 milioni di euro al botteghino, è tra i dieci film italiani che hanno incassato di più nella storia. Secondo i dati Cinetel, “C’è ancora domani” ha superato due colossi come “Barbie” e “Oppenheimer” per quanto riguarda il numero di ingressi in sala.

Ma negli ultimi mesi sono diversi, per fortuna, i film italiani per i quali vale ancora la pena uscire di casa, comprare un biglietto e gustarsi la visione in quel rito collettivo che è il cinema. Tra questi sicuramente “Io Capitano” di Matteo Garrone, che l’Italia ha designato per la corsa all’Oscar per il miglior film internazionale. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo. “Io Capitano”, già Leone d’argento a Venezia, è anche tra i candidati ai Golden Globes che saranno assegnati a Los Angeles il 7 gennaio. A maggio invece la premiazione dei David di Donatello.

Gli amanti del grande schermo possono già segnare sul calendario le date delle prossime Mostre: quella di Venezia andrà in scena dal 28 agosto al 7 settembre 2024, per l’81esima edizione. Tra le principali all’estero c’è Berlino, in programma dal 15 al 25 febbraio. La77esima edizione del Festival di Cannes si terrà dal 14 al 25 maggio. Chi ama la lettura si può recare dal 9 al 13 maggio a Torino per il Salone Internazionale del Libro.

Concerti

Se i dischi ormai non si vendono più, è invece vivo il mercato intorno ai live. Proviamo a segnalare alcune delle date a nostro giudizio da non perdere: si parte con il tour di Laura Pausini, che approderà il 7 e 18 gennaio al Mediolanum Forum di Milano. Consigliamo di non lasciarvi sfuggire lo show “aTuttoCuore” di Claudio Baglioni, che toccherà le maggiori arene indoor d’Italia, come il Palazzo dello Sport di Roma a febbraio. Tra i tour più interessanti dei prossimi mesi segnaliamo la coppia Coez e Frah Quintale, che si esibiranno in tutte le principali città italiane, così come l’originale penna di Gazzelle.

Ormai riconosciuto come uno dei cantautori più promettenti della nuova generazione, Calcutta celebrerà il successo del suo ultimo album “Relax” con un nuovo tour estivo. Si confermano campioni di sold out i Pinguini Tattici Nucleari, pronti a ripartire in primavera. Regina del pop italiano, aprile sarà il mese di Annalisa.

Ma è ovviamente l’estate il periodo d’oro dei concerti. Sette date di Vasco a San Siro a giugno, mentre Gigi D’Alessio sarà protagonista in Piazza del Plebiscito a Napoli. Tornerà a riempire gli stadi Ultimo, mentre Max Pezzali sbarcherà in due date all’Olimpico di Roma e al Meazza. Dopo il tutto esaurito nel 2023 a Napoli e Milano, i Coldplay saranno nello stadio della Capitale a luglio. Nello stesso mese al Circo Massimo concerto evento del trio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Insomma, ce n’è per tutti.

Televisione

Per il piccolo schermo la sfida sarà quella di reggere in termini di qualità e ascolti, dopo una prima parte di stagione poco esaltante. La sensazione è che manchino idee nuove, o il coraggio di metterle in pratica. Questo l’augurio principale che facciamo in vista del nuovo anno, e vale per tutte le reti.

La platea televisiva si assottiglia sempre più, complice il peso crescente delle piattaforme in streaming, e ormai i cinque milioni di spettatori sono una vetta toccata solo da Amadeus con “Affari tuoi”, un programma che sembrava ormai appartenere all’archeologia televisiva, e che il conduttore è stato bravo a rinnovare. Ma il pubblico non è scappato, e anche in questi mesi ha dimostrato che di fronte a prodotti di valore, come alcune fiction ben fatte, sa ancora scegliere e premiare la tv generalista.

Di certo la “nuova narrazione” attuata dalla Rai meloniana finora non ha pagato, visti i vari flop inanellati, come quelli di Nunzia De Girolamo o di Pino Insegno, mentre sul Nove Fabio Fazio continua a scrivere pagine da servizio pubblico.

Capitale italiana

Il 2024 sarà un anno indimenticabile per Pesaro, la città capitale italiana della cultura. Non mancheranno concerti e mostre di vario genere, coinvolgendo in primo piano una cinquantina di Comuni della zona. Da non perdere, tra gli oltre 300 eventi in programma, “The Life”, una performance in mixed reality che Marina Abramović presentò alle Serpentine Galleries di Londra nel 2019. O ancora un concerto completamente in realtà virtuale, e “Remote Pesaro”, in cui un gruppo di cinquanta persone passeggerà per la città indossando un paio di cuffie, guidato da una voce registrata. Come agisce l’essere umano quando è comandato da un algoritmo? Un tema di grande attualità, che solleva domande sui rischi dell’Intelligenza artificiale e l’uso dei big data.