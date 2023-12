Come sta Gigi D’Agostino? Il dj rompe il silenzio a un anno dall’ultimo post

Dopo oltre un anno di silenzio, Gigi D’Agostino è tornato sui social. Il famoso dj ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in bianco e nero, serio, con il cappello, la camicia a righe e la barba incolta. Una foto, accompagnata da un’unica parola “Buonasera…”, che in meno di un’ora ha raccolto oltre 27.000 like e 3.000 commenti di fan e amici preoccupati per le sue condizioni di salute, visto che lotta contro un “grave male”, annunciata da lui stesso 2 anni fa.

Tra i commenti, spuntano anche quelli degli amici. Come quello di dj Ralf: “Come andiamo Gigi?”. E, nella sorpresa generale, Gigi D’Ag ha risposto: “Ciao Ralf, va molto meglio… Grazie”. Una grande notizia per i fan che da ormai due anni sono in grande apprensione.

Nel dicembre 2021 infatti il dj aveva pubblicato un comunicato per informare della sua malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore”.