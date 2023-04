Claudio Amendola e l’addio a Francesca Neri: “Potrà essere un enorme rimpianto”

Claudio Amendola in tv parla per la prima volta della rottura con Francesca Neri. L’addio tra i due, dopo 25 insieme, è stato ufficializzato a ottobre scorso. Il 60enne e la 59enne si erano sposati in gran segreto a New York l’11 dicembre 2010: sono genitori di Rocco, 24 anni. L’attore, commosso, a Verissimo, rivela i suoi sentimenti e fa un’importante ammissione sulla separazione: “E’ un grande peccato, potrà essere un enorme rimpianto”.

“Sono grato a tutto il mondo dei media, si sono comportati tutti in maniera esemplare con me, non c’è stato alcun tipo di sciacallaggio, nessun tipo di forzatura, grandissimo rispetto sia per Francesca che per me e questo credo sia dovuto a quanto noi ci siamo rispettati in quei 25 anni, in quanto non ci siamo esposti, in quanto ci siamo protetti. Probabilmente abbiamo seminato molto bene per meritarci una così grande attenzione e un così grande rispetto”, esordisce Amendola, ringraziando i giornalisti per non aver vivisezionato sui giornali e in tv la fine della sua storia con la Neri.

L’artista romano continua: “Ci siamo visti 1 anno e qualche mese fa qui, quando Francesca è venuta a presentare il suo meraviglioso libro…e poi la vita è bizzarra, strana e imponderabile. Io non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Poi questo è successo e, come dicevo prima, la vita va vissuta per quella che è, nelle stagioni che ti offre e nei momenti in cui la vivi. E non lo so, potrà essere un enorme rimpianto… Sarà comunque per sempre, e senza possibilità di appello, la pagina più importante della mia vita, il libro più importante, l’enciclopedia più importante della mia vita. Però la vita ci ha portato a questo e questo va accettato”.

Claudio è addolorato per l’addio con la moglie e ammette: “E’ un grande peccato. Sono molto dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il patto che io e Francesca avevamo fatto”.

Quando gli si domanda come si senta, Amendola chiarisce: “Oggi sto bene, ho una vita che è la mia vita, che mi riempie. Ho tantissimo lavoro, su cui mi sto appoggiando tanto, ho i figli. Ho tantissima roba. Alcune decisioni nella vita, per quanto difficili, amare, dolorose, probabilmente se si arriva a prenderle, ci sono delle motivazioni, che uno a un certo punto deve anche accettare, fare sue e in qualche modo conviverci. Vorrò bene a Francesca per tutta la vita. Molto più che bene. Non ci siamo riusciti. Non ci sono riuscito, però è stata una cosa meravigliosa”.