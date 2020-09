Clamorosa gaffe per Chris Evans. L’attore che interpreta Capitan America nella popolare saga degli Avengers ha pubblicato per errore sulle sue Stories di Instagram uno screenshot dei suoi video e delle foto private. In particolare si trattava di dodici immagini, una delle quali è una foto delle (sue?) parti intime. I fan non hanno fatto potuto non accorgersi dello scatto hot, che in un lampo ha fatto il giro del web.

L’attore ha poi rimosso l’immagine, ma il guaio era ormai fatto. La foto ha iniziato a circolare in tutto il mondo, specie tramite Twitter, tra commenti ironici e meme. Molti utenti hanno anche preso le difese di Chris Evans, invitando gli altri a non condividere ulteriormente lo scatto per tutelare la sua privacy. La star Marvel ha aperto il suo profilo Instagram soltanto a maggio, pubblicando un numero limitato di immagini che lo ritraggono per lo più insieme al suo cane Dodger, ma nonostante ciò ha già quasi 6 milioni di follower.

