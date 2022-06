Chiara Ferragni mette in vendita la sua casa di Los Angeles: le foto diventate virali

Quasi 2 milioni e 700mila dollari. È la somma chiesta da Chiara Ferragni per acquistare la sua vecchia casa di Los Angeles. Dopo aver lasciato la California per tornare definitivamente a Milano, la popolare influencer ha infatti messo in vendita la spaziosa abitazione che aveva acquistato nel 2017, situata tra la Hollywood Boulevard, la Sunset Boulevard e il quartiere di West Hollywood.

“Casa a un piano del 1918 ristrutturata e ampliata, situata in una strada alberata molto ricercata nella storica Spaulding Square”, riporta l’annuncio di Tenny Crawford, l’agente immobiliare a cui si è affidata la blogger di moda per vendere la casa, che ha quattro camere da letto, tre bagni e il garage.

Da segnalare il parquet di “quercia, a listoni larghi”, una nuova cucina “gourmet”, una camera da letto “con vasca da bagno, carta da parati personalizzata, piastrelle in marmo” e “una grande cabina armadio”.

“Mi mancherai”, ha scritto nelle sue storie Instagram l’influencer, tornata a vivere in Italia con il marito Fedez dopo la nascita del primo figlio.