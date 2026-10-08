Chiambretti intervista Mughini, la polizia irrompe in diretta: “Ci stanno per arrestare”

Piccolo imprevisto per Piero Chiambretti e la sua trasmissione in onda su Rai3, Fin che la barca va. Nella puntata in onda mercoledì 7 ottobre, infatti, l’intervista a Giampiero Mughini è stata interrotta dalla presenza della polizia. La particolarità del programma, infatti, è la sua location: un’imbarcazione che naviga il fiume Tevere di Roma. Mentre il conduttore stava intervistando Giampiero Mughini, alcuni agenti hanno fatto irruzione durante la trasmissione. “C’è la polizia. Ci stanno per arrestare. Ci vogliono arrestare? Siamo autorizzati” ha dichiarato Chiambretti mentre era ancora in onda.

Rivolgendosi ai telespettatori, poi, il conduttore ha affermato: “Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda”. Poi, rivolgendosi alla polizia, ha dichiarato: “Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?”. Chiambretti ha quindi chiuso la questione con una battuta: “Secondo me sono di Mediaset”. Secondo quanto ricostruito da Fanpage, gli agenti volevano verificare le autorizzazioni per l’uso di un drone impiegato nelle riprese.