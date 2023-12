Ci sono ricette che sembrano intoccabili. Come gli spaghetti alle vongole. Così fa discutere la scelta del noto chef Bruno Barbieri di inserire un ingrediente poco tradizionale, il burro. “Lo so che alcuni puristi…ma a me non me ne frega niente”, mette le mani avanti il giudice di MasterChef. Eppure l’uso di quella noce di burro ha fatto storcere il naso a molti. “Bisogna proprio montarlo, perché quando inizia a raffreddarsi un po’ fa quella bella crema”, assicura lo chef a proposito del burro. Una rivisitazione di un piatto tipico natalizio, soprattutto per la Vigilia, che ha scatenato il dibattito sui social.

“Hai rovinato un piatto stupendo”, “Ma perché il burro?”. “Nooo, il burro assolutamente no”, “Se me li portano così al ristorante, li rimando indietro”, si legge tra i commenti al video dello chef. Ma quella noce che assicura cremosità non è in verità l’unica variante alla ricetta canonica degli spaghetti alle vongole. Barbieri aggiunge infatti anche pangrattato e parmigiano. Qualcuno prova a difenderlo: “Ma volete davvero insegnare come si cucina allo chef Barbieri?”. E c’è chi si chiede: “Chissà Cannavacciuolo cosa direbbe”.