Ancora ascolti record per Fabio Fazio e Che tempo che fa

Ancora boom di ascolti per Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, in onda sul Nove: la seconda puntata del programma, trasmessa nella serata di domenica 22 ottobre, ha infatti ottenuto 2.244.000 spettatori con l’11,3% di share nella parte centrale e 1.211.000 spettatori con l’8,8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

La presentazione, invece, ha registrato 1.476.000 spettatori con il 7,7% di share. Un dato clamoroso e in crescita rispetto alla puntata d’esordio, in onda una settimana fa, quando la trasmissione aveva ottenuto 2.100.000 spettatori con il 10.5%, con l’8,2% e 1.122.000 per Il Tavolo. Un risultato salito nella parte centrale al 13% grazie al simulcast, ovvero la messa in onda simultanea su tutte le reti del gruppo Discovery.

Lo stesso Fabio Fazio, ospite di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, aveva commentato il dato d’esordio affermando che non sarebbe potuto che peggiorare.

“Ho gioito… un attimo, il 10% è un risultato insperato… sarebbe stato peggio fare un terzo. Adesso non potrà che peggiorare, dopo un successo clamoroso si può solo scendere!” ha commentato il presentatore durante il podcast, la cui puntata dovrebbe essere messa online proprio nella giornata di oggi, lunedì 23 ottobre.

Tra i momenti più seguiti, quantomeno sui social, di Che tempo che fa, c’è senza dubbio la “letterina” che Luciana Littizzetto ha indirizzato a Giorgia Meloni dopo il caso Giambruno.