La popstar Cardi B ricrea “Marge Simpson in Mugler”, l’iconica opera pop di aleXsandro Palombo

Halloween: Cardi B ricrea l’iconica opera “Marge Simpson in Mugler” di aleXsandro Palombo

La popstar americana Cardi B diventa Marge Simpson per Halloween e ricrea un set che riproduce fedelmente l’iconica opera pop “Marge Simpson in Thierry Mugler” realizzata dall’artista italiano aleXsandro Palombo nel 2013, facente parte di una serie di opere dal titolo “Marge Simpson Style Icon” presentate in esclusiva su VOGUE UK.

L’opera pop di aleXsandro Palombo è stata ricreata con un set che ha ricostruito tutto nei minimi dettagli come nell’artwork originale realizzato dall’artista italiano, moquette blu elettrico a terra, muro rosa, un quadro sul muro e Cardi B che incarna Marge Simpson posando con lo stesso abito Mugler del 1995 che le scopre il fondo schiena.

Un’opera divenuta molto popolare negli ultimi 10 anni che fà parte della serie “Marge Simpson Style Icon” di aleXsandro Palombo

Mentre nel cartoon originale Marge Simpson incarna il ruolo della casalinga disperata, nel 2013 aleXsandro Palombo aveva voluto scardinare questa immagine stereotipata e lanciare un potente messaggio di emancipazione e parità di genere trasformandola in un’icona di stile. La serie fece il giro del mondo e diede il via ad un’importante dibattito sui media internazionali riguardo lo stereotipo della casalinga americana incarnato da Marge Simpson all’interno del popolare cartone americano. Nel 2019 “Marge Simpson in Mondrian” una delle opere più popolari della serie è entrata a far parte della prestigiosa mostra “The Mondrian Revolution” al museo Yves Saint Laurent di Parigi.

La popstar americana Cardi B ha reso omaggio all’arte pop e visionaria di Palombo che da trent’anni prosegue nel suo percorso artistico unico nel suo genere. Nell’ultimo mese l’artista ha svelato a Milano diverse opere tra cui “The Cut” con Marge Simpson in supporto alle donne iraniane e “Love Yourself” con Angelina Jolie ritratta con le cicatrici della mastectomia, una serie di opere di denuncia e sensibilizzazione che stà facendo il giro dei media internazionali.

Alcune delle sue opere più celebri sono anche entrate a far parte dei fondi delle collezioni permanenti di autorevoli istituzioni. Tra i suoi lavori più importanti “Just Because I Am a Woman” con i volti delle donne della politica mondiale vittime di violenza, acquisita nel 2021 dal Museo delle Arti Decorative del Louvre di Parigi entrando a far parte dei fondi della collezione nazionale permanente. “Queste opere apportano un arricchimento di qualità ai nostri fondi entrando così nelle collezioni nazionali” riporta il documento del Museo delle Arti Decorative firmato dal direttore Olivier Gabet