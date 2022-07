Capri, è arrivata Jennifer Lopez: yacht, bodyguard e frittura di calamari

È arrivata a Capri intorno alle 16 di ieri, scortata dai bodyguard e accolta dai turisti. Insieme a lei i figli gemelli di 14 anni. Jennifer Lopez è sull’isola per l’evento di beneficenza organizzato da LuisaViaRoma di Firenze per l’Unicef. E domani, sabato 30 luglio, Jlo si esibirà alla Certosa di San Giacomo dove indosserà un abito firmato da Roberto Cavalli e disegnato da Fausto Puglisi. Al termine dell’evento sarà messo all’asta. Il ricavato andrà in beneficenza. Potrebbe raggiungerla il marito, l’attore Ben Affleck.

La popstar, come riportato da Repubblica, ieri ha cenato al ristorante Villa Verde e ha mangiato una frittura di calamari e spaghetti “Sciuè Sciuè” con il pomodorino fresco. Ha poi pernottato nel Tiberio Palace anziché nello yacht lungo 85 metri noleggiato per questi giorni.

Sabato, saranno presenti alla serata di gala Leonardo Di Caprio e Jamie Foxx che sono già a Capri. Tra gli altri invitati, poi, anche Jared Leto, Vanessa Hudgens e Naomi Campbell.