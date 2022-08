Il cantante Lee Ryan è stato arrestato in aeroporto. “Ha dato in escandescenze”

Lee Ryan, cantante dei Blue, è stato arrestato lo scorso 31 luglio all’aeroporto di Londra. Era appena atterrato dopo un volo partito da Glasgow. Secondo quanto riportato dai media britannici, l’artista di 39 anni si sarebbe rivolto in modo aggressivo nei confronti del personale a bordo dell’aereo perché non gli hanno servito alcolici.

Il cantante è stato fermato per comportamenti intimidatori. Accusato per il “reato di ordine pubblico” è stato trattenuto per dodici ore prima del rilascio.

Un passeggero, come riportato dal Sun, ha raccontato che Lee Ryan è diventato aggressivo con le hostess quando gli hanno detto che non avrebbero somministrato alcolici: “A un certo punto ha lasciato il suo posto e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio nonostante gli avessero detto di sedersi”, sarebbe andato anche dietro le tende che separano i passeggeri dall’equipaggio. Un altro ha detto: “Il suo comportamento è stato intimidatorio”.