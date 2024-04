Campi Flegrei, il documentario della tv svizzera: “Napoli come Pompei”

Napoli come Pompei in caso di eruzione dei Campi Flegrei: è lo scenario scioccante mostrato in un documentario andato in onda sulla tv svizzera di lingua italiana Rsi e visibile anche su Youtube.

Nel filmato viene ipotizzato uno scenario diverso da quello elaborato dalla Protezione Civile, che prevede eruzioni di media entità.

Nel documentario, invece, gli esperti intervistati sostengono che le cause dell’eruzione sarebbero catastrofiche e avrebbero ripercussioni anche su altre città d’Europa.

Il filmato, dal titolo Napoli, il supervulcano che minaccia l’Europa, mostra anche delle ricostruzioni animate in cui si vede piazza del Plebiscito sommersa da nubi ardenti.

E ancora: l’animazione mostra la città partenopea completamente sommersa da una coltre di pesante cenere. Solo la collina di San Martino verrebbe risparmiata.