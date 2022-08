Cameron Diaz compie 50 anni e svela: “Non mi trucco più e non mi lavo mai la faccia”

Cameron Diaz compie cinquant’anni e non ha paura di invecchiare. L’attrice, in un’intervista a Goop, ha rivelato di essere entusiasta di questo traguardo: “Ho 50 o 60 anni davanti”, ha detto. Vorrebbe, infatti, arrivare a spegnere 110 candeline perché ha una bambina piccola e le piacerebbe esserci quando compierà quarant’anni. Ha sottolineato che a quell’età “si vivono momenti importanti quando si apprezza chi sono i tuoi genitori” e che vorrebbe avere “quel momento con lei”.

Diaz nel corso dell’intervista ha anche detto che ha smesso di truccarsi perché il make up che ha portato per tutta la sua vita, a causa del suo lavoro, le stava rovinando la pelle. Non usandolo più, invece, ha notato anche un miglioramento. Al podcast della Bbc “Rule Breakers” ha anche aggiunto che non sta facendo niente per affrontare l’invecchiamento. “Non mi lavo mai la faccia”, ha sottolineato. Ha spiegato che possiede molti prodotti che usa soltanto due volte al mese. “Mi dico, ‘Oh meglio che ne metta uno’, una volta funziona vero? È tutto ciò che devo fare?”, ha raccontato. L’attrice, infatti, l’ultima cosa a cui pensa è come appare: “Non mi importa”, ha proseguito. E ha definito “tossiche” le sessioni di trucco a cui si sottoponeva per lavoro.

L’attrice aveva dato l’addio al cinema nel 2018, ma recentemente ha cambiato idea. Tornerà, infatti, sugli schermi con la produzione Netflix “Back in Action”, al fianco di Jamie Foxx. L’inizio delle riprese è previsto per la fine di quest’anno. Oltre alla recitazione, Diaz – che è stata protagonista di film come “Tutti pazzi per Mary” o “L’amore non va in vacanza” – ha lanciato un’azienda di vino e insieme alla scrittrice Sandra Bark ha pubblicato nel 2016 “The Longevity Book” che come tema centrale ha proprio l’invecchiamento.

Come attrice, poi, nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro candidature ai Golden Globe, una ai premi Bafta e tre agli Screen Actors Guild. Dal 2015 è sposata con il musicista Benji Madden e hanno una bambina nata nel 2020.