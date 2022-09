Morto Bruno Arena dei Fichi d’India: le cause della morte del comico

Oggi, 28 settembre 2022, è morto Bruno Arena, popolare comico dei Fichi d’India, in coppia con Max Cavallari. L’attore era malato da tempo. La sua malattia infatti lo aveva portato a ritirarsi da qualche anno dalle scene e lo aveva costretto alla sedia a rotelle, togliendogli di fatto la possibilità di parlare. L’affetto del pubblico e del suo amico Max però non lo hanno mai abbandonato. Quali sono state dunque le cause della morte del comico di Zelig? Come ricorderete, nel 2013, il 17 gennaio, quando aveva 56 anni, era stato colpito da un aneurisma dopo la registrazione di una puntata di Zelig. Un brutto colpo che ha causato un’emorragia cerebrale.

Operato d’urgenza al San Raffaele di Milano, Arena lasciò l’ospedale dopo alcune settimane, e un periodo di coma. Da quel momento purtroppo non si è mai ripreso completamente, e per questo negli ultimi anni Bruno Arena si è ritirato dalle scene. Era stato vittima di un incidente automobilistico nel 1984, che lo aveva costretto a subire diversi interventi e ne aveva compromesso parzialmente la vista. Poche settimane fa Cavallari aveva postato su Facebook uno scatto con Bruno Arena: “Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!”, aveva scritto il comico. A dare oggi l’annuncio della morte è stato il figlio di Bruno, Gianluca che, come il padre, ha deciso di seguire la carriera del cabaret. “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato”, scrive Gianluca su Instagram. “Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.