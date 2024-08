La vita di Britney Spears diventerà un film: il produttore è lo stesso di “La La Land”

La vita di Britney Spears diventerà un film. La casa di produzione cinematografica Universal Pictures si è assicurata i diritti dell’autobiografia della popstar, The Woman in Me.

La pellicola sarò diretta dal regista statunitense Jon M. Chu, 44 anni, che in passato ha già lavorato a film con al centro la musica, dal sequel di Step Up al documentario sulla vita di Justin Bieber, fino al musical Wicked.

Il produttore sarà invece Marc Platt, che nel suo lunghissimo curriculum vanta titoli di grande successo come Drive, Il Ponte delle spie e La La Land.

La stessa Britney Spears ha velatamente confermato la notizia con un post su X: “Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando ad un progetto segreto con Marc Platt . Ha sempre realizzato i miei film preferiti… Restate sintonizzati”, ha scritto la cantante, 42 anni, tra le artiste più celebri della storia della musica pop.

Nel suo libro autobiografico – che ha venduto oltre 2,5 milioni di copie solo negli Stati Uniti – Spears ripercorre i momenti salienti della sua vita privata e della sua carriera: anni di grandi successi ma anche molto travagliati, dai problemi di salute mentale al difficile rapporto con il padre.

Secondo il magazine Variety, la Universal si è aggiudicata i diritti del libro vincendo un’asta con altre major.