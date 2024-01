Bonolis la chiama “signora”, la reazione della direttrice d’orchestra: “Ho provato tristezza”

È diventata un caso la serata inaugurale di Pesaro 2024 capitale della Cultura. L’evento si è tenuto il 20 gennaio, alla presenza anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma solo negli ultimi giorni sono state rilanciate sui social alcune parole di Paolo Bonolis, presentatore della serata. A diventare virale è stata la battuta rivolta a una delle orchestrali (“Complimenti a quella signorina lì in fondo, molto sexy. Che suona lei?”) e anche alla direttrice d’orchestra Francesca Perrotta, chiamata “signora” o “signorina”.

“La bambina che sono stata era felice di incontrare il suo mito di Bim Bum Bam”, ha commentato la direttrice su Facebook. “ma la donna che sono oggi ha provato tristezza nell’incontrare la retorica della commedia all’italiana che lui ha portato avanti per tutto il tempo della sua conduzione: essere presentata a tutti introducendomi come ‘Signora Perrotta’ nel giorno in cui il mio ruolo era quello di direttrice; tristezza per lui, e per la bambina che ero, così come dover ascoltare battute fuoriluogo come l’apprezzamento ‘sexy’ a una delle musiciste durante lo show di presentazione”.

“Non sono arrabbiata con nessuno, ci mancherebbe che mi arrabbi”, ha poi detto in un’intervista a La Repubblica. “Con Bonolis mi sono chiarita, lui è una persona intelligente, ha solo fatto il suo personaggio. Le parole però sono importanti. Non vedo perché un uomo possa chiamare una direttrice ‘signora’ o ‘signorina’, quando nessuna presentatrice direbbe ‘signor Muti’”.