È morto Benji Gregory, protagonista della serie Alf: l’attore è stato trovato senza vita nella sua auto

È morto Benji Gregory, attore della serie Alf: aveva 46 anni

È morto all’età di 46 anni l’attore Benji Gregory, protagonista della celebre serie degli anni Ottanta Alf: il decesso risale al 13 giugno ma è stato resto noto solamente ora attraverso un post pubblicato sui social dalla sorella Rebecca Pfaffinger.

“È con il cuore pesante che la mia famiglia ha subito una perdita troppo prematura. Ben era un figlio, fratello e zio eccezionale. Era divertente averlo intorno e ci faceva ridere abbastanza spesso. Frugando tra le sue cose mi ritrovo a ridere dei suoi piccoli video o dei suoi appunti, mentre piango” ha scritto la sorella dell’attore.

Benji Gregory e il suo cane da assistenza Han, a quanto si apprende, “sono stati trovati morti nella sua auto nel parcheggio di una banca in Arizona, probabilmente a causa di un colpo di calore”.

Nato a Los Angeles il 26 maggio 1978, l’interprete era noto soprattutto per il ruolo di Brian Tanner ricoperto in 101 episodi di Alf, la serie andata in onda dal 1986 al 1990.

Nel 2000, in un’intervista a People, Benji Gregory a proposito della serie aveva dichiarato: “Gli unici momenti in cui sembrava di lavorare era quando le luci erano accese e faceva molto caldo. La cancellazione di Alf è stato un sollievo perché non avevo più intenzione di recitare, anche se non mi sono mai pentito di nulla”.

Terminata la carriera di attore, Benji si era successivamente arruolato nella Marina statunitense.