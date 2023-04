Belen Rodriguez in casa col Covid si scatta foto in bikini: fan scatenati

Belen Rodriguez, chiusa in casa per essere risultata positiva al Covid, si spoglia davanti allo specchio e condivide con i suoi fan e i follower su Instagram una serie di scatti molto sensuali in realtà per pubblicizzare i bikini della sua collezione Me fui real. Eccola quindi mentre si mostra in qualsiasi posa per far vedere il costumino e il suo fisico praticamente perfetto e statuario.

La showgirl argentina e moglie di Stefano De Martino, dopo aver annunciato di essere positiva al coronavirus, a poche ore dall’inizio della puntata de le Iene di martedì scorso, è costretta a restare in quarantena, fino a che non risulterà negativa al tampone. Così per ingannare il tempo fa la prova costume e indossa proprio i modelli nuovi della collezione che disegna e realizza insieme alla sorella Cecilia Rodriguez.

Nelle stories Belen si è mostrata prima in procinto dei preparativi per la puntata: shampoo e trucco. Ma, ad un certo punto, ecco la storia che i follower non avrebbero voluto vedere: Belen nervosa e con la mascherina. Dopo pochi istanti, ha postato una story della sua fedele make up artist, Cristina, che scriveva: «Avevamo appena scoperto che ha il Covid, le abbiamo messo subito la mascherina e abbiamo iniziato a sperare di non essere stati contagiati nel frattempo» e nello sfondo una Belen irrequieta e disperata. «L’untrice!» continuava ironicamente la makeup artist mentre Belen si rassegna a tornare a casa e a lasciare la conduzione del programma di Canale 5 per questa sera.