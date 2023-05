Colpo di scena a Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci ha scelto la nuova giuria, ecco chi ci sarà”

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha scelto la nuova giuria

Milly Carlucci avrebbe preso una decisione sulla giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle: è quanto sostiene Dagospia, secondo cui la conduttrice avrebbe sostanzialmente deciso di confermare in blocco i componenti delle precedenti edizioni.

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, quindi, non dovrebbe esserci nessuna rivoluzione né tantomeno l’addio di Selvaggia Lucarelli alla trasmissione.

Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith, infatti, dovrebbero ricoprire ancora il ruolo di giurati, almeno nelle intenzioni di Milly Carlucci.

Non è escluso, infatti, che ad esempio la stessa Selvaggia Lucarelli decida di abbandonare lo show. Subito dopo la fine dell’ultima edizione, infatti, la giornalista aveva dichiarato: “Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato ‘questo è l’ultimo anno, si è esaurita la vena’. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco. Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, anche perché con la produzione dovremo confrontarci sull’accaduto. In ogni caso, è meglio non lanciarsi in sentenze definitive perché si finisce come quei politici che annunciano il ritiro in caso di sconfitta alle elezioni e invece non si ritirano mai”.

Dagospia, inoltre, anticipa i nomi di alcuni dei concorrenti che Milly Carlucci vorrebbe veder ballare nel suo programma, ovvero Wanda Nara, Marcell Jacobs e Antonio Caprarica.