Milly Carlucci sul fuorionda di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle: “Sta attraversando un periodo di buio”

Milly Carlucci sul fuorionda di Guillermo Mariotto a Ballando

Nonostante la vicenda riguardante Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle sia apparentemente rientrata nell’ultima puntata del programma, lo stilista continua a far discutere a causa di un fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia e che ora è stato commentato anche dalla conduttrice Milly Carlucci.

Dopo le scuse presentate nell’ultima puntata del programma, infatti, il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso un fuorionda dello stesso Mariotto mentre, prima di entrare in scena, esclama la frase “Figlia de na mign***”.

In un’intervista a La Stampa, Milly Carlucci ha difeso Guillermo Mariotto confermando, così come già dichiarato da Selvaggia Lucarelli, che lo stilista sta vivendo un periodo difficile.

La presentatrice afferma di non aver mai preso in considerazione l’idea di allontanare Mariotto dal programma: “Sono fatta così: se qualcuno in famiglia o tra i miei amici sta attraversando un problema, non mi giro dall’altra parte. Un amico va aiutato, compreso e tenuto per mano, affinché superi il periodo buio”.

Milly Carlucci, poi, afferma di non aver voluto strumentalizzare la vicenda: “Abbiamo parlato a lungo con lui durante la settimana ma davvero fino all’ultimo non sapevamo come sarebbe finita. Non me la sentivo di dire ‘Mariotto torna’ e poi, una volta in onda, fare la parte della persona sorpresa qualora le cose fossero andate diversamente”.

Anche se il video di scuse era registrato “gli scenari possibili potevano essere tanti. Per questa ragione ho preferito posticipare il ritorno di Mariotto dopo la sfida a sorpresa con i parenti: quella prova era all’insegna dei sentimenti e non volevo correre il rischio che venisse adombrata da altro”.

Sulla frase incriminata trasmessa da Striscia, poi, la conduttrice dichiara: “L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur scurrile, va contestualizzata. Qui a Roma, per esempio, è detta anche in maniera scherzosa, per indicare una persona molto sul pezzo. In questi giorni esamineremo con calma l’audio per capire meglio”.