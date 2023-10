Ballando con le Stelle, Lino Banfi si commuove ricordando la moglie Lucia: “Scusatemi” | VIDEO

Ballando con le Stelle, Lino Banfi si commuove ricordando la moglie Lucia

Attimi di grande commozione nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 nella serata di sabato 21 ottobre, con Lino Banfi che, durante la sua performance, ha ricordato la moglie Lucia Zagaria, recentemente scomparsa a causa di un male incurabile.

L’attore, tra i concorrenti del talent, ha ballato un valzer con la maestra Alessandra Tripoli mentre alle sua spalle, su un led, veniva proiettata l’immagine dell’amata consorte.

Un’esibizione che ha fatto commuovere lo stesso Lino Banfi, ma anche gli altri protagonisti della trasmissione. “È come strapparsi un pezzo di pelle, la ferita è ancora fresca – ha dichiarato l’interprete al termine della performance – So che è un dolore che riguarda tantissime persone, non voglio cadere in questa cosa. Io però con lei avevo da poco festeggiato 61 anni di matrimonio, dopo 10 anni di fidanzamento, ci conoscevamo da ragazzini”.

“Avevo promesso ai miei figli che non avrei pianto, ma come si fa? Scusatemi, non volevo arrivare al pietismo” ha concluso Lino Banfi.

La performance è stata particolarmente apprezzata dai giudici di Ballando con le Stelle – Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – che hanno premiato l’attore con cinquanta punti totali.