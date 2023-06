Ballando con le stelle, l’appello di Stefania Orlando a Milly Carlucci: “Voglio far parte del cast”

“A 18 sono andata a vivere da sola. Per sei anni ho fatto l’agente immobiliare. Un giorno ho venduto casa a un signore che lavorava all’ufficio casting della Fininvest, allora Mediaset si chiamava così. Mi convinse a fare un provino per la Corrida di Corrado”. Lo racconta Stefania Orlando, che ha ricordato al Corriere della Sera i suoi inizi in televisione. Nell’intervista la conduttrice di trasmissioni come “I fatti vostri” e “Il lotto alle otto” ha ripercorso le tappe della sua carriera fino all’esperienza del Grande fratello Vip, lanciando un appello (scherzoso) a Milly Carlucci.

Dopo il debutto nelle reti Fininvest, la showgirl ha ricordato il passaggio in Rai e la sua esperienza da valletta a “Scommettiamo che”, nel 1994, quando ebbe modo di conoscere Fabrizio Frizzi (“una persona straordinaria”): “Ogni giorno mi chiedeva: ‘Come stai?’ e gli importava davvero. Per uno speciale su Sanremo mi portò a prendere lezioni di canto dal suo maestro di musica e le pagò lui”.

Sua collega all’epoca era Adriana Volpe, che ricorda come un’amica vera. “Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però ero sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me”.

Negli anni sono state “tante” le figuracce capitate di fronte alle telecamere. “La prima che mi viene in mente è quella durante il gioco del camioncino a I fatti vostri. Un telespettatore al telefono doveva scegliere una busta con un premio misterioso in denaro. Disse di essere un non vedente, ma io non sentii. E gli offrii un televisore in cambio dei soldi. ‘Non lo voglio, non mi interessa’. E io imperterrita: ‘Ma come? Una bella tv a colori!’. ‘Come le ho detto, sono cieco’. Oddio che mortificazione. L’unica mia scusante è che a volte l’audio è migliore da casa che in studio”, ha raccontato.

Per quanto riguarda i balletti invece, non ricorda particolari incidenti. Questo perché “posso fare tutto nella vita ma non ballare”. “Sono un pezzo di legno, un tronco, completamente scoordinata”, ha ammesso. “Per questo vorrei fare un appello a Milly Carlucci: ‘Ti prego, prendimi a Ballando con le stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate’. No davvero, io e la danza siamo due entità separate”.

Dopo due divorzi, Stefania Orlando dice di apprezzare la sua nuova vita da single. “Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così”.