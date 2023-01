Ancora polemiche per Ballando con le Stelle, Banfi: “Io e Simone mai inquadrati”. E difende Lucarelli

Nel bene e nel male Ballando con le Stelle resta il programma che fa più discutere. A distanza di giorni dall’ultima puntata non si placano le polemiche. Dopo le forti dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli e la controreplica della vincitrice Luisella Costamagna, ora ha deciso di farsi sentire un’altra concorrente del talent: Rosanna Banfi.

Banfi non si è lamentata per non essere arrivata sul podio, anzi. Il suo sfogo, condiviso a mezzo social, è indirizzato alla produzione dello show (o più probabilmente al regista): “Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all’ultima puntata di Ballando e notare con stupore che io e Simone non appariamo mai… Ma l’abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Mi sa di no…”.

La figlia di Lino Banfi si è schierata inoltre al fianco di Selvaggia Lucarelli, definendola sempre corretta nei suoi confronti ma al tempo stesso rammaricata per non essere stata votata dalla giornalista in finale: “Dice sempre la verità e con noi è sempre stata onesta nello spronarci e nello spendere belle parole. Però se ci avesse votato in finale sarebbe stato meglio”.