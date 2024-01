Il film uscirà nelle sale ad aprile ma le immagini del primo biopic su Amy Winehouse, intitolato “Back to Black”, sono già online. Diretto dal regista di “Cinquanta Sfumature di Grigio” Sam Taylor-Johnson, con Marisa Abela a interpretare la cantante britannica scomparsa nel 2011, la pellicola racconta la vita e le opere dell’artista morta a soli 27 anni, proprio come altri grandi della musica come Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

“Raccontato dal punto di vista di Amy, il film è uno sguardo impenitente alla donna dietro il fenomeno musicale e alla relazione che ha ispirato uno degli album più leggendari di tutti i tempi”, fanno sapere dalla produzione. “Non scrivo musica per essere famosa”, dice Abela/Winehouse nel film. “Scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi”.

La pellicola ha la benedizione del padre di Winehouse, Mitch, interpretato sul grande schermo da Eddie Marsan. Non a caso il trailer mostra l’artista mentre si fa tatuare la scritta “Daddy’s girl” sul braccio sinistro.