Antonella Clerici a Belve svela il nome del cantante del sugo-gate a Sanremo: “Mi deve delle scuse” | VIDEO

Antonella Clerici svela il nome del cantante del sugo-gate a Sanremo

Antonella Clerici rivela il nome del cantante che non partecipò al Festival di Sanremo condotto proprio dalla presentatrice perché, così fu riferito, la Clerici “sapeva di sugo”.

Quando, nel 2010, la conduzione del Festival di Sanremo fu affidata ad Antonella Clerici, infatti, molti cantanti disertarono la kermesse musicale.

Secondo quanto raccontato dalla stessa presentatrice, uno di loro addirittura motivò la sua assenza affermando: “Sa troppo di sugo”.

Negli anni, in particolar modo sui social, si è parla a lungo del cantante e della sua possibile identità. A svelare il nome, oggi, è la stessa Antonella Clerici.

Ospite di Belve, infatti, la conduttrice ha rivelato l’identità dell’artista affermando: “A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse”.

La verità sul sugogate di Sanremo 2010 #Belve pic.twitter.com/WtNcmKbWMV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 23, 2024

La trasmissione ha anche rilasciato una clip dell’anticipazione senza però rivelare il nome del cantante. Non resta che aspettare la messa in onda del programma, prevista per questa sera su Rai 2.