Annamaria Bernardini de Pace nuovo giudice di Forum: “Vorrei essere la nuova Santi Licheri”

Annamaria Bernardini de Pace nuovo giudice di Forum

Annamaria Bernardini de Pace, legale specializzata nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori, nota per aver difeso diversi personaggi famosi, sarà la nuova giudice di Forum, la cui nuova edizione prende il via il 9 settembre alle 11, su Canale 5.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’avvocata spiega perché ha deciso di accettare la proposta: “Erano anni che Barbara Palombelli mi chiedeva di farlo, ho pensato che era ora. E quindi cambio: da avvocato mi ritrovo giudice”.

“Mi farà bene ritrovarmi dall’altra parte e dirimere le liti. Del resto, sono una appassionata di trame, quindi mi vedo bene come giudice: la penso come Che Guevara, penso che la verità sia rivoluzionaria. I processi si basano su quella dettata dalle prove, in tv vorrei trovare la strada della verità vera”.

Bernardini de Pace, poi, rivela che le piacerebbe diventare la nuova Santi Licheri, storico giudice della trasmissione: “Mi piacerebbe succedesse con me la stessa cosa. Santi Licheri è uno dei miei modelli. Gli ho stretto la mano solo una volta, tanti anni fa, a una conferenza a cui eravamo stati invitati…mai avrei pensato”.

I contenziosi raccontati sono in realtà rappresentati da attori: “Sì, ma le storie sono vere. Trovo che Forum sia il programma più intelligente della tv”.

La legale è diventata nota anche per alcuni divorzi famosi: “Eppure mi emoziono ancora per l’ultima causa che devo seguire. E torno a mio padre, che ha fatto crescere nei suoi quattro figli il desiderio di onorare la giustizia. Per me è fondamentale ovunque, anche in tv”.