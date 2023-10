Andrea Giambruno: “Non prendo ordini da Meloni”

Finito spesso al centro delle polemiche per via di alcune sue dichiarazioni, il giornalista Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, torna a parlare tracciando un bilancio del suo primo anno da “first gentleman” senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Intervistato dal settimanale Chi, il giornalista, a proposito delle nozze con la presidente del Consiglio, afferma: “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”.

Giambruno, quindi, risponde alle critiche: “Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose”.

Sul suo look, anche quello spesso al centro di battute social, il conduttore risponde: “È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti!”.