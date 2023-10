Amadeus a Sanremo anche nel 2025? L’ad della Rai non chiude la porta: “Chi lo può dire…”

Amadeus a Sanremo anche nel 2025? Le parole dell’ad della Rai

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio apre alla clamorosa conferma di Amadeus per la conduzione del Festival di Sanremo anche nel 2025.

L’attuale presentatore e direttore artistico della kermesse, la cui 74esima edizione andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2024 su Rai 1, ha sempre dichiarato che questo sarebbe stato l’ultimo Festival da lui condotto.

Nel corso della presentazione di Viva Rai 2, il programma presentato da Fiorello, però, l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha dichiarato: “Non ci sarà più Amadeus? Chi lo può dire”.

Le parole del dirigente di viale Mazzini, dunque, farebbero pensare quantomeno a un possibile tentativo da parte della Rai di convincere Amadeus a restare al timone della manifestazione canora per il sesto anno consecutivo.

“Sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo di dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro” ha scherzato Fiorello dopo le parole di Sergio.

Nel frattempo, lo stesso showman siciliano ha confermato che sarà presente al Festival di Sanremo 2024 aggiungendo che sicuramente l’eventuale sostituito di Amadeus non sarà lui: “Io a presentare il Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston? No, non è il mio mestiere fare Sanremo. Strano che ancora non lo si capisca, non dico che mi offendo ma quasi… Ma mi ci vedete ad annunciare il prossimo cantante con la prossima canzone? Non arriverei al quarto big in gara!”.