Amadeus risponde a Morgan e Sgarbi? Il post criptico sui social

Amadeus infiamma i social con un post criptico che molti hanno interpretato come una risposta a Morgan e Vittorio Sgarbi, i quali, nel corso della serata inaugurale dell’Estate al Maxxi di Roma al centro delle polemiche per le battute sessiste e le parolacce pronunciate dal sottosegretario alla Cultura, hanno duramente criticato l’operato del conduttore a Sanremo asserendo che non si intende di musica ed esclamando: “Perché non lo sfrattano?”.

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 luglio, sul profilo Instagram del presentatore è apparso una foto con su scritto: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”.

Alle parole, Amadeus ha aggiunto nella didascalia: “Più volte ho constatato che è proprio così”.

Il presentatore del Festival di Sanremo non ha specificato a chi fosse rivolta la frase né ha aggiunto ulteriori dettagli, mentre i follower sono tutti abbastanza certi che si tratti di una risposta a Morgan e Vittorio Sgarbi.

Sarà davvero così? Non resta che aspettare i prossimi giorni e vedere se il presentatore deciderà di chiarire o meno la natura del suo post.