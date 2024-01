Sinner verso il no a Sanremo, Amadeus ritratta dopo le polemiche: “Non volevo metterti in imbarazzo” | VIDEO

Sinner verso il no a Sanremo, il nuovo messaggio di Amadeus al tennista

Jannik Sinner con molta probabilità non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo, mentre Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha inviato un nuovo messaggio al tennista fresco vincitore degli Australian Open.

Nei giorni scorsi, infatti, Amadeus aveva invitato pubblicamente il tennista al Festival di Sanremo, al via il prossimo 6 febbraio. “Vieni a Sanremo quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo” aveva dichiarato il conduttore in un video.

Ora, dopo le polemiche e la volontà del tennista, il quale sembrerebbe essere intenzionato a rifiutare, il conduttore ha fatto un parziale passo indietro con un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito, e naturalmente non ti volevo mettere in imbarazzo” ha dichiarato il conduttore.

E ancora: “Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità”.

“Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, è importante che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente noi di Sanremo siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla, faremo sempre un gran tifo per te, perché sei un vero orgoglio italiano”.

Amadeus, quindi, ha concluso con una richiesta per Jannik Sinner: “Guarda Sanremo, e fai il tifo per noi”.